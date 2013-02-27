За январь средняя зарплата в Украине сократилась на 11,2%

Номинальная заработная плата по Украине в январе 2013 года составила 3000 грн, что на 10,2% больше по отношению к январю 2012 года, но на 11,2% меньше по отношению к декабрю 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, относительное уменьшение размера зарплаты в январе – «типичное сезонное явление, поскольку в декабре, перед Новым годом, традиционно осуществляются разнообразные дополнительные выплаты – вознаграждение по итогам года, за выслугу лет, выплаты за неиспользованный отпуск и т.д.». «В 2008-2012 годах сезонное уменьшение средней январской выплаты всегда составляло порядка 12%», - говорится в сообщении Секретариата Кабмина.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2012 года увеличилась на 279 грн (9%) и на 1 января 2013 года составила 3 377 грн. В региональном разрезе самая большая зарплата в декабре была зафиксирована в Киеве – 5 368 грн., Донецкой области – 3 811 грн, в Севастополе – 3 655 грн, в Киевской области – 3 528 грн, Днепропетровской области – 3 385 грн. Наименьшая зарплата была зафиксирована в Тернопольской области – 2 466 грн. Средняя зарплата в промышленности в декабре 2012 года составила 3 818 грн, что на 7% больше, чем в ноябре 2012 года.

Объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составил 1,005 млрд грн.