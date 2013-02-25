Завтра в Украине - от 13° мороза до 11° тепла

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях и в Одесской области местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах северной части страны гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной части и в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 2-7° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья - 8-13° мороза, в южной части и западных областях – около 0°; днем в Украине - 0-5° тепла, на Закарпатье и в Крыму - 6-11°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла.

По г. Киеву без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-6° мороза, днем - 1-3° тепла.