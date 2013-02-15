На Луганщине чиновник, сдававший инвалидов внаем, сел на три года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил апелляцию прокуратуры Луганской области на приговор Попаснянского районного суда, согласно которому заместитель директора дома-интерната для граждан преклонного возраста и инвалидов был осужден к лишению свободы, но в то же время освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком.

Согласно сообщению, заместитель директора по устной договоренности с другим гражданином предоставлял последнему подопечных дома-интерната, которые имели группу инвалидности с ограниченной жизнеспособностью, для выполнения подсобных работ, за что получал деньги.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и характер совершенных преступлений, прокуратура области обжаловала решение суда в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, постановлением которого приговор суда первой инстанции отменен в связи с мягкостью назначенного наказания, дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

На сегодняшний день по делу вынесен приговор, которым заместитель директора осужден к трем годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.