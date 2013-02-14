Завтра в Украине - от 10° мороза до 10° тепла

Ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме южной части, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 3-7° тепла; в южной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в Крыму 5-10°.

В Киевской области в пятницу - без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве завтра ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.