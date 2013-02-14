Семьям погибших в авиакатастрофе обещают материальную помощь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

“Будет принято решение правительства о выплате помощи всем семьям погибших, также оказана вся необходимая помощь пострадавшим”, - сказал вице-премьер.

По его словам, “уже ночью, кому было необходимо, все пассажиры были размещены в гостиницах Донецка, организована всяческая поддержка, помощь и доставка”.

Как сказал А.Вилкул, «буквально с первых минут авиакатастрофы» профессиональные психологи начали работать и оказывать помощь семьям погибших.

Вице-премьер выразил соболезнования от имени правительства семьям погибших.