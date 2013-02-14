Семьям погибших в авиакатастрофе обещают материальную помощь
10:47, 14 февраля 2013Общество
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Семьям пяти погибших в авиакатастрофе 13 февраля в Донецке будет выплачена материальная помощь.
Вице-премьер выразил соболезнования от имени правительства семьям погибших
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.
“Будет принято решение правительства о выплате помощи всем семьям погибших, также оказана вся необходимая помощь пострадавшим”, - сказал вице-премьер.
По его словам, “уже ночью, кому было необходимо, все пассажиры были размещены в гостиницах Донецка, организована всяческая поддержка, помощь и доставка”.
Как сказал А.Вилкул, «буквально с первых минут авиакатастрофы» профессиональные психологи начали работать и оказывать помощь семьям погибших.
Вице-премьер выразил соболезнования от имени правительства семьям погибших.
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