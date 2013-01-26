Эксперт: переговоры с МВФ затянутся - и это неплохо

Об этом в комментарии УНИАН заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Затягивание переговоров произойдет по объективным причинам, а не по вине Украины или МВФ. Надо собрать техническую информацию за длительный период времени и на длительный период времени сделать прогноз. Однако это не повод для опасений. Для Украины это неплохо», - уверен эксперт.

Он объяснил, что время обработки информации и принятия решений по новой программе сотрудничества между Украиной и МВФ можно использовать с пользой. «Это время можно активно использовать для выхода на внешние рынки заимствований. Задачи МВФ для Украины различны, и одна из них - возможность заимствовать капиталы. Причем заимствовать не только у них (у МВФ - УНИАН), но и на внешних рынках. А благодаря старту переговоров с МВФ, нам будет легче и дешевле это сделать», - подчеркнул О.Устенко, добавив, что факт затягивания переговоров очевиден, но куда важнее факт собственно старта переговоров с МВФ.

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Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой стабилизационной программе и новом кредитном соглашении могут затянуться на несколько месяцев, поскольку, по мнению агентства, структурные показатели, приведшие к приостановке программы 2010 г., по всей вероятности, останутся важнейшими проблемами, которые будут рассматриваться на предстоящих переговорах МВФ с правительством Украины.

Визит миссии МВФ в Украине запланирован на 29 января – 12 февраля. Результатом переговоров, как предполагается, должно стать соглашение о новой программе сотрудничества между Украиной и МВФ с общим объемом кредитования 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).