На Харьковщине военные наворовали 335 тонн реактивного топлива

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, в ходе проведенной Харьковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере проверки было установлено, что топливо похищали в течение 2008-2012 годов служебные лица одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

В результате этих уголовных правонарушений, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, государству был нанесен ущерб на сумму более 5,2 млн грн.

По данному факту прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.