НБУ предупреждает о фальшивых долларах

Национальный банк Украины (НБУ) предупредил банки о выявлении нового варианта подделок банкнот номиналом $100 образца 2003 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Защитная лента банкноты имитирована печатью; с обеих сторон флуоресцирует оранжевым цветом; макротекст частично читается, защитные волокна имитированы подрисовкам. Изображение черного цвета на лицевой стороне банкноты и изображение на оборотной стороне выполнены полиграфическим способом, который образовывает рельеф краски.

Нацбанк предупреждает, что серийные номера, печать Казначейства и реквизит банка выполнены полиграфическим способом, который отвечает оригиналу, но изображения отличаются от оригинальных. Кроме того, оптически-сменное изображение "100" выполнено зеленой краской с блеском, эффект изменения цвета не воспроизведен. Не воспроизведены также магнитная и инфракрасная защиты, зато имитированы несуществующие реквизиты Федерального резервного банка - "С1","С8","В7".