Попов пригрозил увольнениями за каток на киевских улицах

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время рабочего совещания со своими заместителями, председателями районных в городе Киеве государственных администраций и руководителями всех служб, задействованных в борьбе с непогодой и гололедицей констатировал факт, что за сутки городские службы не справились с обледенением, которое образовалось на улицах и автодорогах города. Претензии А.Попов в первую очередь адресовал именно главам районных администраций, отметив их халатное отношение к своим обязанностям.

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«Работа руководителей районов и их заместителей по вопросам функционирования жилищно-коммунальной сферы крайне неудовлетворительная. Именно на них лежит ответственность за безопасность передвижения пешеходов по улицам города. Если ситуация не будет исправлена ​​до утра следующего дня - я буду принимать соответствующие кадровые решения», - подчеркнул А.Попов.

Он поставил главам районных администраций задачу организовать постоянный и бесперебойный процесс посыпания песком всех пешеходных зон на территориях вверенных им районов. О результатах выполнения этой задачи председателю КГГА будет отчитываться Call-центр. Поэтому А.Попов призвал жителей столицы сообщать обо всех случаях ненадлежащей посыпки, уборки тротуаров и придомовых территорий по телефону 15-51.