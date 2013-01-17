Налоговая говорит, что за 2012 год легализировала 96 тысяч работников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Аналитики министерства называют нарушения трудового законодательства распространенным явлением. Предприниматели работают без государственной регистрации или выплачивают зарплаты «в конвертах». И такие нарушения фиксируются в 9 случаях из 10, говорится в сообщении пресс-службы.

В целом, в прошлом году объем штрафов за такие нарушения и начисления налога на доходы физических лиц составили 337 млн грн.

В Миндоходов уверены, что для преодоления практики игнорирования требований трудового законодательства необходимы существенные изменения в регулировании трудовых отношений. «Сейчас в министерстве работают над предложениями законодательных изменений, направленных на уменьшение налоговой нагрузки на фонд заработной платы, а также разрабатывают упрощенные процедуры администрирования единого социального взноса. «Дебюрократизация» налога на доходы и единого взноса стимулирует предпринимателей к легализации зарплат», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам, отметил, что вопрос легализации заработной платы является одной из самых больших проблем, которые придется решать в текущем году. Без решения вопроса легализации заработных плат, без решения вопроса повышения заработной платы, уверен Президент, нельзя будет решить другие социальные вопросы.

Напомним также, что в октябре председатель Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский заявлял, что объем зарплат, которые выплачиваются украинцам, не имеющим официального оформления на своих рабочих местах, составляет 145 млрд грн.