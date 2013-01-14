Мариупольским педофилам, совратившим 200 девочек, дали по 11 лет тюрьмы

В Донецкой области приговором Ильичевского районного суда г. Мариуполя двое предпринимателей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных девятью статьями Уголовного кодекса Украины, включая изнасилование, развращение несовершеннолетних, изготовление и сбыт порнографии, содержание мест разврата и приговорены к 11 годам лишения свободы каждый.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в прокуратуре Донецкой области.

В прокуратуре напомнили, что 51-летний и 56-летний жители Мариуполя на протяжении двух лет содержали комнату в ночном клубе, где занимались развращением несовершеннолетних. За время преступной деятельности осужденных в этой комнате побывало около 200 девочек возрастом от 11 до 15 лет. Жертвами педофилов в основном становились дети из неблагополучных семей.

При обыске в помещении ночного клуба в октябре 2010 года были обнаружены наркотики, порнографическая продукция и оружие. Оба фигуранта были задержаны.

В мае 2011 года прокуратурой Донецкой области утверждено обвинительное заключение и дело было направлено в суд для рассмотрения по сути.

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Предпринимателей судили по ч. 3, 4 ст. 152 (изнасилование), ч.1, 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 1 ст. 155 (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости), ч. 3 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч. 3 ст. 302 (создание или содержание мест разврата), ч. 3,4 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч. 1, 2 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), ч. 2 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.