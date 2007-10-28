Александр Ирванец вышел в финал Литературной награды ”Ангелус”

В польском городе Вроцлав во второй раз состоялся художественный конкурс Литературная награда Центральной Европы "Ангелус" ("Angelus"). Среди отмеченных финалистов - книга "Ривне/Ровно (Стена)" украинского писателя Александра ИРВАНЦА.

Как передает корреспондент УНИАН, во время определения финалистов председатель жюри конкурса Наталия ГОРБАНЕВСКАЯ (Natalia Gorbaniewska) отметила, что «все выбранные книги, даже те, которые являются фикцией, стоят на пограничье чистой литературы и литературы факта». А это, по ее мнению, «наилучшая форма современной литературы».

Отличия для семи финалистов конкурса установили органы местного самоуправления Вроцлава.

В книге О.Ирванца "Ривне/Ровно", которая впервые была опубликована в 2000 году, рассказывается о городе, который в результате исторических обстоятельств был разделен стеной, - по образцу Берлинской стены - на два сектора. Стена, которая делила город, была в то же время границей между западным и советским миром. Главный герой романа, литератор Шлойма Эцирван, который живет в западном секторе, однажды оказывается по другую сторону стены. Автор предугадал одно из распутий, на котором еще совсем недавно стояла Украина - разделение на восточную и западную.

Литературная награда Центральной Европы "Ангелус" - самая престижная в Польше награда в отрасли прозаических произведений, которые переводятся на польский язык. Ее присуждают ежегодно писателям из Центральной Европы, которые затрагивают в своих произведениях общественно важные проблемы, побуждают к размышлениям. По условиям конкурса, произведение должно быть напечатанным и переведенным на польский язык. В этом году к конкурсу было принято 60 публикаций, 41 из которых вышла в следующий этап, и только 7 - в финал.

Среди членов жюри конкурса - российская поэтесса, журналист Наталия ГОРБАНЕВСКАЯ, историк литературы, критик и поэт Станислав БЕРЕСЬ, критик Петр КЕМПИНЬСКИ, прозаик Юлиан КОРНХАУЗЕР и др.

Напомним, что первым лауреатом Литературной награды Центральной Европы "Ангелус" в прошлом году был украинский писатель Юрий АНДРУХОВИЧ. Награда была ему присуждена за роман "Двенадцать обручей".

Справка УНИАН. Награда конкурса "Ангелус" - статуэтка авторства Евы РОССАНО и чек на сумму 150 тыс. злотых (почти 60 тыс. долларов США).

Вручение наград и определение лауреата конкурса состоится 1 декабря во время торжественного концерта во Вроцлаве.