В Мариуполе грабители задушили двух пенсионерок за тонометры

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в результате проведения следственных действий задержаны местные жители 37 и 38 лет, оба без постоянного места работы, женщина - ранее судимая.

Предварительно установлено, что они днем 31 декабря прошлого года в названном городе, с целью кражи, зашли в квартиру 88-летней пенсионерки, где мужчина задушил хозяйку, после чего похитили мобильный телефон и тонометр.

Кроме того, установлено, что задержанные днем 6 декабря прошлого года в этом же городе в квартире другой пенсионерки задушили хозяйку и похитили 620 грн и тонометр.

Часть похищенного изъята. По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.