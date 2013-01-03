Ехануров считает, что Арбузов спас Украину от дефолта

По его мнению, «НБУ в 2012 г. показал, что он способен удерживать ситуацию, и поэтому дефолта не будет». Об этом он заявил программе «События недели» на канале Украина.

Ехануров отметил, что достигнуть этого удалось благодаря профессиональной работе топ-менеджмента, возглавляемого тогдашним председателем НБУ Сергеем Арбузовым: «Было поставлено задание «Стоять», и оно было выполнено. Таким образом, Арбузов со своей командой показал, что он эффективный управленец».

Как сообщалось ранее, Сергей Арбузов, экс-председатель НБУ, а ныне первый вице-премьер Украины, получил в ежегодно составляемом журналом Global Finance рейтинге лучших глав центробанков оценку на уровне председателя ФРС США и выше, чем у главы Европейского ЦБ.