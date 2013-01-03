Аграрный фонд продает 300 тысяч тонн пшеницы

Об этом говорится на официальном сайте биржи.

Согласно объявлению, реализация пшеницы 2-3 класса будет происходить по адресу: Киев, ул. Б.Гринченко, 1. Для участия в торгах необходимо внести гарантийное обеспечение на счет биржи в размере 5% от общей стоимости выставленной заявки не позднее 5 рабочих дней до начала торгов, а также подписать договор-поручение с членом биржи.

Аграрная биржа установила шаг изменения цены на единицу товара на уровне 8 грн. На торги выставляются 12 лотов по 25 тыс. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины в связи с необходимостью привлечения средств для расчета с аграриями по форвардным закупкам принял решение продать украинским зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы с возможностью их дальнейшего экспорта. Согласно словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, государство не будет препятствовать экспорту указанного объема пшеницы.

Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк, Аграрный фонд рассчитывает продать 300 тыс. тонн пшеницы зернотрейдерам для экспорта по цене не ниже 2,1 тыс. грн за тонну.