Милиционеры еще присмотрят за украинцами, которые продолжают праздновать

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, по предварительным данным, 2 января запланировано проведение 68 новогодних массовых мероприятий с участием более 28 тысяч граждан.

В первый день 2013 года в Украине состоялось 425 праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч граждан.

Самыми многолюдными новогодние торжества стали в Днепропетровской области: там в 30 массовых мероприятиях приняли участие 95 тысяч человек. Кроме того, самые массовые праздничные действа были зафиксированы в Черкасской (более 23 тысяч), Черновицкой (почти 22 тысячи) и Киевской (больше 17,3 тысячи) областях.

Грубых нарушений общественного порядка во время праздников не допущено. Охрану общественного порядка обеспечивали более 5,5 тысячи работников органов внутренних дел.