Милиционеры еще присмотрят за украинцами, которые продолжают праздновать

10:43, 02 января 2013
Общество
2622 0

Правоохранители в связи с проведением массовых праздничных мероприятий продолжают нести службу в усиленном режиме.

Міліція podrobnosti.ua

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, по предварительным данным, 2 января запланировано проведение 68 новогодних массовых мероприятий с участием более 28 тысяч граждан.

В первый день 2013 года в Украине состоялось 425 праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч граждан.

Самыми многолюдными новогодние торжества стали в Днепропетровской области: там в 30 массовых мероприятиях приняли участие 95 тысяч человек. Кроме того, самые массовые праздничные действа были зафиксированы в Черкасской (более 23 тысяч), Черновицкой (почти 22 тысячи) и Киевской (больше 17,3 тысячи) областях.

Грубых нарушений общественного порядка во время праздников не допущено. Охрану общественного порядка обеспечивали более 5,5 тысячи работников органов внутренних дел.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter