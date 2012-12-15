От взрыва газа в Стаханове пострадали двое детей и трое взрослых

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вчера в г. Стаханов по ул. Макерова, 3-а, в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, по предварительным данным, произошел взрыв газа без последующего горения.

В результате взрыва пострадали 5 человек (из них 2 детей 2009 и 2012 г.р.), которые с травмами различных степеней тяжести (в том числе 2 человека в тяжелом состоянии) госпитализированы. Погибших нет. Взрывом разрушено межквартирное перекрытие между 4, 3 и 2 этажами.

Из 10 поврежденных квартир временно отселены к родственникам 14 жителей. Создана комиссия по установлению причин взрыва и предоставлению помощи пострадавшим.

К аварийно-спасательным работам привлекались 65 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 30 человек и 7 единиц техники.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Луганской области.