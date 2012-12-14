Взрыв в жилом доме в Луганской области: есть жертвы
20:44, 14 декабря 2012Общество
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По предварительной информации в городе Стаханове произошел взрыв в жилом доме по улице Макерова 3-а(район СШ №9). В 18.17 поступил вызов.
Как сообщили в ЦОС МЧС, взрыв произошел на 3 этаже 5-этажного жилого дома.
Как сообщают очевидцы, в доме выбиты перегородки, окна. Выбиты окна даже в соседних зданиях. По слухам причина взрыва - газ. В МЧС причину взрыва пока не называют.
Пострадавших на данный момент трое. Женщина и мужчина в реанимации. Ребенок здоров, но в шоковом состоянии.
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