Взрыв в жилом доме в Луганской области: есть жертвы

Как сообщили в ЦОС МЧС, взрыв произошел на 3 этаже 5-этажного жилого дома.

Как сообщают очевидцы, в доме выбиты перегородки, окна. Выбиты окна даже в соседних зданиях. По слухам причина взрыва - газ. В МЧС причину взрыва пока не называют.

Пострадавших на данный момент трое. Женщина и мужчина в реанимации. Ребенок здоров, но в шоковом состоянии.

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