В Крыму открыли Республиканский перинатальный центр

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осмотрел помещения современного медицинского учреждения, в том числе, реанимационное отделение, акушерское послеродовое отделение совместного пребывания матери и ребенка, палаты интенсивной терапии и т.д., сообщает Главное управление информационной политики Совета министров АРК.

«Перинатальный центр оснащен оборудованием европейского уровня, здесь матерям и новорожденным будет оказываться высококвалифицированная медицинская помощь. Я благодарен Президенту Украины Виктору Януковичу и руководству страны за помощь в реализации этого проекта, и поздравляю всех крымчан с открытием центра. Уже завтра здесь будут первые пациенты», – заявил Анатолий Могилев.

Крымский перинатальный центр создан по поручению Главы государства в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь — новое качество охраны материнства и детства».

На базе центра оборудованы индивидуальные залы для родовспоможения, неонатальные отделения, медико-генетический центр, отделение реконструктивной гинекологии, центры планирования семьи, экстренной акушерской и гинекологической помощи.

Кроме того, в медицинском учреждении внедрена система телемедицины. Центр оснащен Интернет-связью и оборудован мультимедийной и компьютерной техникой. «Роженицы, проживающие в самых отдаленных регионах Крыма, могут получить консультацию врачей высшей категории. Система телемедицины уникальна и действует только на базе крымского перинатального центра», — добавил Анатолий Могилев.

Глава исполнительной власти республики пообщался с коллективом перинатального центра и вручил благодарности художникам за оформление помещений учреждения.

В мероприятии также приняли участие Председатель Верховной Рады АРК Владимир Константинов, министр здравоохранения Крыма Александр Каневский, главный врач перинатального центра Татьяна Бабич и др.

Республиканский перинатальный центр включен в структуру КРУ «Клиническое территориальное медицинское объединение «Университетская клиника» и расположен в Симферополе на базе Диагностического центра по адресу: ул. Семашко, 8.

Перинатальный центр является современной базой оказания доступной и качественной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

Общая коечная мощность центра составляет 143 места. Строительство перинатального центра велось за счет Государственного бюджета Украины, республиканского бюджета и благотворительной помощи. В частности, из Госбюджета направлено 23 млн грн, из бюджета Крыма — 5 млн 750 тыс. грн. В ходе работ стоимость проекта увеличилась на 4 087,0 тыс. грн, средства были выделены на сессии Верховной Рады АРК.

Фонд Виктора Пинчука выделил 4,5 млн грн на оснащение оборудованием детской реанимации на 6 мест.