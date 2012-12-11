Еще одному украинцу дали политическое убежище за рубежом

Как сообщает Украинская правда, об этом он написал в своем блоге.

"На прошлой неделе я и моя семья получили постоянное политическое убежище в Хорватии. Еще одна европейская страна де-факто признала наличие политических репрессий в Украине", - считает Олейников.

"Отныне мы не искатели убежища, а натуральные беженцы, у нас и справка есть. Теперь мы можем жить и работать в Европе на тех же правах, что и местные граждане, ездить по миру без виз ... И с чувством глубокого внутреннего удовлетворения посылать к чертовой матери продажную украинскую милицию, поскольку Интерпол не применяет санкций к лицам, преследуемым на родине по политическим мотивам", - написал Олейников.

"Но главное - не бытовые удобства и путешествия. Главное - правда. 14 месяцев группа европейских следователей изучала предоставленные нами документы, печатные материалы, видео-и аудиозаписи, запросы в государственные органы и их ответы-отписки", - пишет он.

"Так вот: если обобщить результаты расследования, то принятие положительного решения о предоставлении убежища Денису Олейникову и его семье базировалось на установлении независимым следствием истинности по трем фактам", - отметил Олейников.

По его словам это: "Факт 1. Компания ProstoPrint.com не была организатором выпуска контрафактной продукции, ни Евро-2012, ни какой другой. Факт 2. Разгром ProstoPrint.com был наказанием за нашу публичную позицию. Факт 3. Невозможность получения справедливого правосудия в Украине, угроза жизни и здоровью для меня и моих близких, следует со стороны правоохранительных органов".

Олейников написал, что сейчас "налаживает быт в Хорватии".

"Нужно построить новый бизнес, купить дом или квартиру, в конце концов, "доинтегрироватся" - потому что пока я не имею понятия, как здесь работает медицинское страхование или, например, пенсионный фонд. Бизнес начну в начале следующего года - я много лет в Уанете, мне есть что сказать, и расстояние для того - совсем не помеха", - написал он.

Как известно, директор фирмы ПростоПринт Денис Олейников, которая выпускала футболки "Спасибо жителям Донбасса", вместе с семьей был вынужден покинуть Украину, опасаясь расправы.

Как сообщал УНИАН, политическое убежище в Чехии получили Богдан Данилишин и Александр Тимошенко.