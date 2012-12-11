Женщина упала с перрона под колеса поезда Киев-Львов
12:26, 11 декабря 2012Общество
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На станции Маневичи Львовской железной дороги (Волынская область) женщина не удержала равновесие и упала с перрона под колеса поезда.
Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, травмы, нанесенные женщине поездом, оказались смертельными.
Как отмечается в сообщении, трагедия произошла сегодня, 11 декабря, в 00.40 во время прибытия на перрон пассажирского поезда сообщением “Киев-Львов”.
Погибшая оказалась жительницей Ивано-Франковской области 1932 года рождения.
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