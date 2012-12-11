Уровень экспорта представляет угрозу для безопасности страны

Об этом говорится в подготовленных Счетной палатой Выводах по результатам анализа и экспертизы проекта закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Согласно Методике расчета уровня экономической безопасности (циркуляр, утвержденный Минэкономики в 2007 году), приемлемой считается экспортная составляющая ВВП на уровне не более 50%.

Учитывая вышеизложенное, а также прогнозы замедления роста мировой экономики, в том числе стран – основных торговых партнеров Украины, в Счетной палате заявляют, что «запланированный на следующий год рост экономики на 3,4% довольно оптимистичен и будет опираться прежде всего на статистический эффект низкой базы сравнения».

Подробнее читайте в статье «Бюджет-2013: нищий в долговой яме»

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

6 декабря Президент Украины Виктор Янукович не исключил пересмотра показателей госбюджета на 2013 год по итогам первого квартала.