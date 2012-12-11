В Харьков из Нидерландов экстрадирован гражданин Израиля

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Дзержинского района г. Харькова Евгения Безбородова, в международный розыск 36-летнего гражданина Израиля, зарегистрированного г. Одесса, подали в марте этого года.

По данным прокурора, он обвиняется в том, что в начале марта, имея конфликт со своим 35-летним знакомым на почве долга, нанес жертве более 10 колото-резаных ран и скрылся с места преступления.

Тогда же было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (завершенное покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Не обнаружив подозреваемого ни в Харьковской области, ни по месту регистрации, его подали в международный розыск.

Компетентными органами королевства Нидерланды удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление.

8 декабря последний доставлен в Харьков. К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.