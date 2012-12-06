В Харькове во время массовой драки погиб студент-иностранец

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Драка на территории студенческого городка произошла «на почве неприязненных отношений», говорится в сообщении. В ней принимали участие по 30 иностранных студентов с каждой стороны.

Студент одного из университетов причинил смертельные телесные повреждения другому иностранному гражданину, студенту того же учебного заведения.

Правонарушитель задержан. По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло 4 декабря около 21.00. Раненный 24-летний гражданин другого государства в тяжелом состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что «причиной конфликта стала женщина - ребята выясняли, с кем она будет встречаться».

По информации ОСО, на следующий день работниками уголовного розыска городской милиции по подозрению в совершении преступления был разоблачен 19-летний иностранец, который во время драки избил потерпевшего руками по голове, в результате чего тот потерял сознание и упал на землю.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении указанного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.