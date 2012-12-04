Киев за ночь превратился в каток
09:52, 04 декабря 2012Общество
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Ухудшение погодных условий в столице привело к тому, что тротуары и проезжая часть покрыты толстым слоем льда.
Тротуары покрылись льдом
Из-за такой ситуации общественный транспорт ездит с задержками, а пешеходы часто падают на льду.
Как сообщает ТСН, во многих районах Киева снегоуборочная техника начала свою работу только утром. Это касается и коммунальщиков.
В частности, такая ситуация сложилась в Дарницком, Подольском районах, а также на подъездах к Киеву.
Напомним, что вчера с обеда в Киеве начался сильный снегопад, который привел к многокилометровым пробкам.
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