Киев за ночь превратился в каток

Из-за такой ситуации общественный транспорт ездит с задержками, а пешеходы часто падают на льду.

Как сообщает ТСН, во многих районах Киева снегоуборочная техника начала свою работу только утром. Это касается и коммунальщиков.

В частности, такая ситуация сложилась в Дарницком, Подольском районах, а также на подъездах к Киеву.

Напомним, что вчера с обеда в Киеве начался сильный снегопад, который привел к многокилометровым пробкам.