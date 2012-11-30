Депутатам необходимы 238 гостиничных номеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, он подчеркнул: «Для того, чтобы начал свою работу VІІ созыв Верховной Рады Украины, необходимо расселить иногородних депутатов».

По словам В.Макеенко, есть депутаты VІ созыва парламента, которые стали депутатами VІІ созыва и уже проживают в гостиницах и служебных квартирах. «Но также есть и вновь избранные депутаты, которым негде жить», - добавил он.

В.Макеенко подчеркнул, что, «по примерным подсчетам, на сегодня необходимо 238 гостиничных номеров для того, чтобы расселить иногородних депутатов. А постоянные квартиры для депутатов парламент не предоставляет».

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Он напомнил, что подгруппу, которая занимается вопросами расселения депутатов, возглавляет представитель КПУ. «И со вчерашнего дня, когда была создана данная подгруппа, депутаты со всеми вопросами расселения обращаются в эту подгруппу», - отметил В.Макеенко.

Он обратил внимание на то, что некоторые лидеры партий заявляют, что их депутаты отказываются от жилья, «но в то же время эти депутаты обращаются с просьбой поселения».