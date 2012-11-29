Священника УПЦ МП подозревают в изнасиловании 15-летней девушки

Правоохранители Ривненской области начали производство против священника Украинской православной церкви Московского патриархата, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки в одном из сел Гощанского района, после соответствующего обращения в милицию ее матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, данные об этом преступлении зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.

В райотделе милиции по этому факту 22 ноября было начато производство по ч.1 ст. 155 УКУ (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости).