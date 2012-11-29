Священника УПЦ МП подозревают в изнасиловании 15-летней девушки
11:40, 29 ноября 2012Общество
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В Ривненской области начато производство против священника УПЦ МП, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки.
Правоохранители Ривненской области начали производство против священника Украинской православной церкви Московского патриархата, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки в одном из сел Гощанского района, после соответствующего обращения в милицию ее матери.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, данные об этом преступлении зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.
В райотделе милиции по этому факту 22 ноября было начато производство по ч.1 ст. 155 УКУ (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости).
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