Коллектив музея Десятинной церкви требует уволить директора-иеродиакона УПЦ МП

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина», открытое письмо М.Кулиняку от имени коллектива музея подписали 12 научных сотрудников. В письме сообщается, что назначенный Минкультом директор музея иеродиакон Ярослав (Дорошенко) принимает на работу в музей только представителей церковной общины Десятинного монастыря, а нынешних научных сотрудников – увольняет: "Задача руководства сводится к воспроизведению "исторической традиции богослужения" на территории церкви путем сооружения нового собора и пропаганде религиозного сознания".

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Как напоминает издание, еще в 2009 году представители УПЦ МП построили часовню в виде деревянного сруба между остатками фундамента Десятинной церкви и Национальным музеем истории Украины. Затем его начали обкладывать мраморными плитами и резным камнем, однако в августе инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве предписала УПЦ МП остановить строительные работы.

В письме также сказано, что сотрудник музея протодиакон Антоний (Коваль) "допускает экстремистские и дискриминационные высказывания по отношению к другим христианским общинам Украины, а также пренебрежительно высказывается об украинском и международном законодательстве в сфере охраны памятников". В результате противостояния были уволены несколько археологов и искусствоведов. "Музей существует сейчас только на бумаге и занимает подвальное помещение по адресу ул. Владимирская, 6, – говорится в письме. – Рабочие места оборудованы там только для директора, бухгалтерии и отдела кадров, но не для остальных 80 сотрудников. Элементарное отсутствие площади, столов, стульев, любого рабочего оборудования, фондов, архива, библиотеки исключает все возможные виды научной деятельности и может привести к уничтожению аутентичных остатков Десятинной церкви из-за строительства храма УПЦ МП". Коллектив музея просит министра уволить Я.Дорошенко и его заместителей.

Упомянутые в письме люди не согласны с обвинениями в свой адрес. Протодиакон Антоний (Коваль) заверил "КоммерсантЪ", что ни о каком строительстве храма речи не идет: "Мы как сотрудники музея настроены на исследование остатков Десятинной церкви, на проведение археологической и музейной работы". Опроверг он и обвинения в некомпетентности руководства музея: "Если среди руководства музея есть верующие историки и археологи, то почему нас пытаются лишить права работать по специальности?".

Министр культуры М.Кулиняк заявил газете, что пока ничего не знает об этой ситуации. "Никакого письма мы не получали, пока никто из сотрудников к нам не обращался, так что говорить о каких-то действиях можно только после получения документа", – сказал министр. Удивило его и количество сотрудников, указанное в письме: "Никаких 80 человек там нет".

*** Музей истории Десятинной церкви был создан 9 апреля этого года приказом министра культуры. Его цель – сохранение остатков фундамента храма, создание экспозиции археологических находок и культурно-просветительская работа.