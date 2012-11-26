Мужчина погиб в киевском метро, когда фотографировал жену

Как сообщается на сайте киевской милиции, по предварительным данным, 28-летний мужчина, находясь на платформе станции подземки в направления правого берега, фотографировал свою жену на фоне Днепра и курсирующих поездов. В какое-то мгновение, оступившись, мужчина упал на рельсы метро под прибывающий поезд.

Полученные телесные повреждения, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина погиб на месте, констатировали в милиции.

Как сообщалось, сегодня, 26 ноября, в 14.52 было приостановлено движение на Святошинско-Броварской линии из-за падения пассажира на рельсы на станции "Днепр".

Движение поездов был оперативно организовано следующим образом: от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная"; по одной колее от станции "Гидропарк" до станции "Дарница"; от станции "Дарница" до станции "Лесная".

В 15.40 движение поездов киевского метро возобновлено согласно расписанию.