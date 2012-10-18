В Софии Киевской проходит выставка народной иконы (фото)

03:13, 18 октября 2012
Общество
1454

В выставочных залах «Хлибня» Национального заповедника «София Киевская» открылась, и до 10 декабря будет работать выставка «Народная икона Полесья».

Икона ”Богоматерь с младенцем” (XIX век. Дерево, масло), представленная на открытии выставки ”Народная икона Полесья”

Киевляне и гости города смогут увидеть ценные экспонаты сакрального искусства XVIII-XIX веков – уникальные иконы из фондов Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Коллекция сформирована на основе поисковых экспедиций, которые осуществлялись на территории Черниговской области. Большинство образцов иконописи, представленных на выставке, были спасены от уничтожения во время массового закрытия и разрушения православных храмов в советское время.

Представленные произведения иконописи различны по стилю, манере исполнения, уровню профессионального мастерства, однако представляют классическое течение народной иконописи с обязательными стилизованными изображениями крупных цветов с дополнительным мелким растительным орнаментом на коричневом фоне.


Икона ”Апостолы Павел и Петр” (нач.XIX века. Дерево, масло), представленная на открытии выставки ”Народная икона Полесья”

Также на выставке будут представлены образцы рушников Черниговщины из коллекции краеведа Юрия Дахно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter