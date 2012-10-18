В Софии Киевской проходит выставка народной иконы (фото)

Киевляне и гости города смогут увидеть ценные экспонаты сакрального искусства XVIII-XIX веков – уникальные иконы из фондов Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Коллекция сформирована на основе поисковых экспедиций, которые осуществлялись на территории Черниговской области. Большинство образцов иконописи, представленных на выставке, были спасены от уничтожения во время массового закрытия и разрушения православных храмов в советское время.

Представленные произведения иконописи различны по стилю, манере исполнения, уровню профессионального мастерства, однако представляют классическое течение народной иконописи с обязательными стилизованными изображениями крупных цветов с дополнительным мелким растительным орнаментом на коричневом фоне.





Также на выставке будут представлены образцы рушников Черниговщины из коллекции краеведа Юрия Дахно.