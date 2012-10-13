Брестские таможенники изъяли у гражданина Украины 40 тысяч долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси, сотрудники таможни совместно с пограничниками в ходе досмотра багажа 36-летнего жителя Волынской области, следовавшего на автомобиле «Мерседес Вито» из Украины в Беларусь через международный автодорожный пункт пропуска Томашовка - Пулемец и заявившего об отсутствии у него подлежащих письменному декларированию товаров и денежных средств, обнаружили 50 тысяч долларов.

«Мужчине оставили 10 тысяч долларов, которые он имеет право перевозить без письменного декларирования. Судьбу изъятых 40 тысяч долларов решит суд. Он будет рассматривать материалы административного дела этого гражданина Украины», - отметили в пресс-службе ГТК Беларуси.