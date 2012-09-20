Киев поделят на зоны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, такое решение приняли депутаты сегодня на сессии.

Цель решения – создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека, обеспечения защиты территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и объектов производства, снижения уровня загрязненности окружающей природной среды, охраны и использования территорий с особым статусом, в том числе ландшафтов, объектов историко-культурного наследия, лесов.

На брифинге перед началом пленарного заседания заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега подчеркнула, что после Генерального плана План зонирования города является вторым по важности градостроительным документом. Он предусматривает разграничение территории Киева на зоны, в каждой из которых будут устанавливаться определенные условия и ограничения для градостроения. Также зонинг обусловливает соблюдение принципа совместимости нового строительства с уже существующими рядом сооружениями.

«В будущем настоящий документ позволит избежать хаотичной застройки исторической части города и обеспечит соблюдение интересов киевлян при планировании новой застройки. Кроме того, это позволит инвестору четко видеть перспективы развития города и будет стимулировать его к развитию столичной инфраструктуры», - отметила Г.Герега.