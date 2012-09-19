Эксперт убеждает, что заявления о «восточном развороте» Газпрома - миф

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании «RusEnergy» Михаил Крутихин.

«Европа пока не может обойтись без российского газа, а некоторые страны на 100% зависят от России, например, Финляндия. С другой стороны, «Газпром» целиком и полностью завязан на Европу. Других рынков у него нет», - сказал М.Крутихин.

Он подчеркнул, что американский рынок, на который так надеялись в «Газпроме», захлопнулся. Китайского рынка для российского газа не существует, а строить на Дальнем Востоке новые мощности по сжиженному газу - это чрезвычайно дорогое удовольствие и этот газ не будет конкурентоспособным на рынке Тихоокеанского региона из-за своей дороговизны, добавил эксперт.

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По его словам, для того, чтобы вывести газ на побережье, нужно построить трубопроводы либо из Якутии от Чаяндинского газового месторождения, либо из Иркутской области из Ковыкты.

«Если все эти расходы суммировать и посмотреть когда они окупятся, то выяснится, что они не окупятся никогда в ценах, которые существуют в Азии», - уверен М.Крутихин.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов на пресс-конференции в Москве сообщил, что «Газпром» намерен нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу.

«Учитывая риски углубления кризиса в Европе, возрастает наша активность на Востоке», - сказал С.Куприянов.

По его словам, такие планы «Газпрома» уже назвали «восточным разворотом».

«Мы уже заявляли, что объем экспорта газа на восток будет сравним, а может и превысит объемы экспорта в Европу», - сказал С.Куприянов.

4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.

Напомним, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).