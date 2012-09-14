В Одессе бизнесмена пытались застрелить во время пробежки в парке

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, « 13 сентября злоумышленник осуществил несколько выстрелов из травматического пистолета в 50-летнего заместителя директора предприятия, целясь ему в голову, когда потерпевший совершал пробежку по одной из дорожек парка. Потерпевшему, который получил рваную рану лобно-височной области головы, была срочно оказана медицинская помощь».

Преступнику удалось скрыться с места происшествия, правоохранителями ведется его розыск.

Приморским РОВД Одессы возбуждено уголовное дело согласно признакам ст.15-115 УК Украины.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, нападение было совершено на заместителя директора одесского ОАО «Зевс».