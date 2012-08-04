В предместье Енакиево 5 часов тушили пожар в многоэтажке
19:33, 04 августа 2012Общество
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В Донецкой области пожарникам пришлось на протяжении 5 часов тушить возгорание в девятиэтажном жилом доме.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщения о пожаре в девятиэтажном жилом доме малосемейного типа в предместье Енакиево, в с.Фильтровальное, поступило в 12:15.
Погибших нет, 11 жителей жилого дома доставлены в больницу на обследование.
«Подразделениями МЧС пожар локализован в 15:27, а ликвидирован в 17:05», - отметили в пресс-службе.
Причина пожара устанавливается.
На тушение пожара от Главного территориального управления привлекалось 16 единиц техники и 30 человек личного состава.
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