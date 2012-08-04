В предместье Енакиево 5 часов тушили пожар в многоэтажке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщения о пожаре в девятиэтажном жилом доме малосемейного типа в предместье Енакиево, в с.Фильтровальное, поступило в 12:15.

Погибших нет, 11 жителей жилого дома доставлены в больницу на обследование.

«Подразделениями МЧС пожар локализован в 15:27, а ликвидирован в 17:05», - отметили в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается.

На тушение пожара от Главного территориального управления привлекалось 16 единиц техники и 30 человек личного состава.