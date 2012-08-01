СМИ: Визы проституткам польское консульство в Луцке поставило на поток

Ряд работников польского консульства в Луцке в Украине создали преступную группу, которая занималась нелегальной выдачей виз и могла быть замешана в торговле людьми.

Об этом пишет польское издание GazetaPolskaCodziennie со ссылкой на собственные источники в этом консульстве.

"Шайка, в частности, занималась нелегальной выдачей виз проституткам, а, может, и торговлей детьми", - пишет газета, отмечая, что ею руководили бывшие работники коммунистических спецслужб.

По данным газеты, в деле замешаны, по меньшей мере, один консул, один водитель и работник охраны (BOR).

«Визы на основании «левых» документов делались после завершения рабочего дня консульства и попадали в избранные окошки до его начала. Чтобы бизнес крутился, доставлялись фальшивые документы из туристических фирм и частных фирм из Польши и Украины", - написало издание.

Источник газеты в консульстве сообщил, что преступники, например, выдали визы для семи детей в возрасте до 10 лет без разрешений родителей на выезд, которое является необходимым документом, согласно действующему законодательству.

Собеседник газеты также отметил, что украинская и немецкая полиция ведут совместное расследование по делу задержанных в Германии проституток, которые в большинстве случаев имели польские визы, выданные консульством в Луцке.

«Луцкое консульство является лидером по количеству виз, аннулированных немецкой эмиграционной службой", - пишет издание.

Польша выдает визы в Украине через собственные консульства и через посредника - частный визовый центр VFS Global, который начал выдавать польские визы с конца прошлого года.