УГКЦ призывает прийти на выборы и не продавать свои голоса

Об этом говорится в пастырском послании Синода епископов, текст которого передан УНИАН.

В документе епископы УГКЦ призывают не позволить «нечестным на руку лицам украсть наш голос и прикрыть нашим отсутствием разного рода манипуляции или фальсификации».

«Не прийти на выборы – значит самоустраниться от ответственности за судьбу собственной страны, отказаться от христианского свидетельства в общественной жизни, отдавая свою судьбу и судьбу своих детей и внуков в случайные, а временами и преступные руки», - отмечается в послании.

Хотя, по убеждению Синода, принять участие в выборах – это только половина дела. «Нам следует приложить все усилия, чтобы наш выбор был сознательным, зрелым, ответственным, таким, который наилучше будет служить общему благу украинского народа».

При этом, говорится в послании, значение выборов стоит рассматривать не только в политической, общественной, а в первую очередь в моральной плоскости, поскольку во время выборов узнается моральная зрелость как кандидатов, так и избирателей.

Особо владыки призывают верных не продавать свой голос. Это может быть или прямой подкуп, или завуалированный под разные социальные «доплаты».

«Христианин в любом случае не может продавать своего избирательного голоса, равно как и не может покупать голосов избирателей в интересах какой-то политической силы, потому что таким способом становится прямым соучастником коррупции и разрушает наше общество. Уже стало плохой традицией в жизни нашего государства, что разные формы материальной помощи или повышения социальных выплат совпадают во времени с очередной предвыборной кампанией», – убеждают члены Синода.

Верных также особо предостерегают от искушения как бы быстрого и эффективного улучшения общественно-политических обстоятельств жизни страны путем насилия, ненависти или проявлений экстремизма под видом любых лозунгов.

«Послание Синод поручает зачитать верным в воскресенье, 29 июля, после каждой Божественной Литургии, а на протяжении всей избирательной кампании после каждой Литургии ежедневно молиться за Божее благословение для нашего народа и успешное проведение парламентских выборов», - отметили в пресс-службе УГКЦ.