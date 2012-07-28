В честь Крещения Киевской Руси состоялся молебен в Тернополе
01:20, 28 июля 2012Общество
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В Тернополе по случаю годовщины Крещения Киевской Руси состоялся межконфессиональный молебен.
Как передает корреспондент УНИАН, богослужения провели на набережной Тернопольского пруда возле креста, установленного по случаю 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси. Участие в общей молитве приняли руководители городской и областной власти, представители общественности.
Возглавили богослужение архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ владыка Василий и архиепископ Тернопольский и Бучацкий УПЦ КП владыка Нестор.
После молебна состоялся чин освящения воды.
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