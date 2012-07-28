В честь Крещения Киевской Руси состоялся молебен в Тернополе

Как передает корреспондент УНИАН, богослужения провели на набережной Тернопольского пруда возле креста, установленного по случаю 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси. Участие в общей молитве приняли руководители городской и областной власти, представители общественности.

Возглавили богослужение архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ владыка Василий и архиепископ Тернопольский и Бучацкий УПЦ КП владыка Нестор.

После молебна состоялся чин освящения воды.