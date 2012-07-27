Суббота будет жаркой

28 июля в течение суток погоду в большинстве областей Украины обусловит область повышенного давления, в западных областях - атмосферный фронт.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в целом по стране преимущественно без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут грозовые дожди.

В северных областях без осадков. Температура ночью 18-20 градусов, днем 30-35. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

В южных областях без осадков. Температура ночью 16-24 градуса, днем 30-38.Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью 19-20, днем 30-34 градуса. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

В западных областях без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут грозовые дожди. Температура ночью 16-19 градусов, днем 25-32. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 18-20 градусов, днем 30-35. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

Погода на курортах Крыма 28 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 20-22 градуса, днем жара 31-35.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Евпатории, Севастополя и Феодосии 27 градусов, в районе Ялты 26, в районе Одессы 25 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 28 июля: в Моршине, Трускавце,Яремче и Сваляве местами грозовые дожди. Температура ночью 16-19 градусов, днем 27-31. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.