Задержан заключенный, который сбежал из колонии

Вечером 24 июля в Полтавской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан осужденный, который в тот же день сбежал из Кременчугской исправительной колонии №69.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, в настоящее время проводится служебная проверка относительно причин и обстоятельств побега осужденного.

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