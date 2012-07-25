Задержан заключенный, который сбежал из колонии
00:17, 25 июля 2012Общество
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Вечером 24 июля в Полтавской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан осужденный, который в тот же день сбежал из Кременчугской исправительной колонии №69.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, в настоящее время проводится служебная проверка относительно причин и обстоятельств побега осужденного.
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