Прокуратура говорит, что чиновник министерства сбил людей не на казенной машине

Автомобиль «Тойота Камри», водитель которого сбил двух велосипедистов в Житомирской области, является собственностью чиновника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а не министерства.

Как сообщила сегодня УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела, возбужденного отделом расследования ДТП следственного управления областной милиции по факту совершения 12 июля дорожно-транспортного происшествия возле села Повчино Новоград-Волынского района.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия опрошены участники ДТП, проводятся необходимые экспертные действия. Автомобиль, совершивший ДТП, изъят на штрафплощадку.

Т.Гоша напомнила, что 12 июля около 23.00 возле села Повчино Новоград-Волынского района автомобиль «Тойота Камри» (принадлежал одному из пассажиров), двигаясь в направлении Киева, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на двух велосипедистов, которые погибли на месте происшествия.

Водитель и два пассажира автомобиля также пострадали и были госпитализированы в больницу. "В автомобиле в качестве пассажиров находились работники департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины", - уточнила руководитель пресс-службы ведомства.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что автомобиль «Тойота», который попал в ДТП на границе Ривненской и Житомирской областей, принадлежал Минрегионстрою.