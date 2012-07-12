Десантники и спецназовцы прыгнули 17 тысяч раз

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны, с начала этого года в частях воздушно-десантных и аэромобильных войск, войск специального назначения ощутимо наращены темпы прыжковой подготовки по сравнению с предыдущими годами.

Так, на протяжении первого полугодия 2012 года выполнено более 17 тысяч прыжков с парашютом, что на 6 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Минобороны отмечают, что прыжки осуществляются с бортов вертолетов Ми-8, военно-транспортных самолетов Ан-26 и Ил-76 с разных высот и на разных скоростях. Также выполняются ночные прыжки и десантирование грузов.

В целом, в ВСУ до конца 2012 года запланировано осуществить 34 тысячи прыжков с парашютом.

По этому поводу министр обороны Дмитрий Саламатин отметил, что значительное увеличение количества прыжков десантниками обеспечит им полноценную боевую подготовку, и на сегодняшний день это – «обычное явление, а не экзотика, как это было еще несколько лет назад».