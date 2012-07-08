Прогноз погоды на завтра

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 9 июля будет переменная облачность. В Украине, кроме восточных и большинства южных областей, местами кратковременный дождь, гроза, в западных областях днем в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 28-33°, в южных и центральных областях местами 35-37°; в Карпатах и горах Крыма ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.

В столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

8 июля температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре возле Киева 25°.