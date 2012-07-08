Донецкий митрополит не ставит языковый закон в политическую плоскость

Об этом он сказал в Донецке на встрече с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

«Я в дела Верховной Рады не вмешиваюсь. Но скажу одно – я очень жалею, что не могу говорить на других языках (кроме русского и украинского). Для меня не проблема, я разговариваю на украинском языке также, как на русском», - сказал Иларион.

При этом он подчеркнул: «Я бы не ставил вопрос языка в политическую плоскость, а просто ответил бы так – чем больше человек знает языков, тем он более культурный… Я не вижу здесь никакой политической, либо какой-то другой трагедии, а посоветовал бы людям изучать разные языки».