На Прикарпатье змея ужалила ребенка, игравшего во дворе
21:15, 04 июля 2012Общество
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В Ивано-Франковской области змея укусила ребенка, который играл во дворе возле дома.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 14 г. Косов поступило сообщение от дежурной медсестры Косовской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение медицинского учреждения госпитализировано 6-летнего ребенка из села Головы Верховинского района с диагнозом «токсический синдром от укуса змеи». Состояние пострадавшей средней тяжести.
Как выяснилось, змея укусила ребенка, когда тот игрался во дворе возле дома.
С начала летнего туристического периода на территории Ивано-Франковской области из-за укусов змеями пострадали 18 человек, из них 1 малолетний ребенок.
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