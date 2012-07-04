На Прикарпатье змея ужалила ребенка, игравшего во дворе

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 14 г. Косов поступило сообщение от дежурной медсестры Косовской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение медицинского учреждения госпитализировано 6-летнего ребенка из села Головы Верховинского района с диагнозом «токсический синдром от укуса змеи». Состояние пострадавшей средней тяжести.

Как выяснилось, змея укусила ребенка, когда тот игрался во дворе возле дома.

С начала летнего туристического периода на территории Ивано-Франковской области из-за укусов змеями пострадали 18 человек, из них 1 малолетний ребенок.