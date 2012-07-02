Умерли трое из восьми заключенных, отравившихся в колонии
08:42, 02 июля 2012Общество
2605
В Николаеве умерли трое из восьми заключенных, госпитализированных из колонии с острым желудочным отравлением.
30 июня и 1 июля в пгт Ольшанский Николаевской области из исправительной колонии № 53 в больницу скорой медицинской помощи Николаева с острым желудочным отравлением были госпитализированы 8 человек.
Из них три человека умерли, а пятеро находятся на лечении (двое - в тяжелом состоянии и трое - в состоянии средней степени тяжести), сообщает пресс-служба МЧС.
Причина отравления устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter