Правительство выделит средства пострадавшим от обвала пятиэтажки в Луцке

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее распоряжение, разработанное Министерством экономического развития и торговли, принято на заседании Кабинета министров Украины.

В сообщении отмечается, что принятие распоряжения даст возможность провести работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, по предотвращению разрушения и обрушивания строительных конструкций жилого дома по ул. Ривненской, 109, в г. Луцке, и избежать непредсказуемых последствий и человеческих жертв.

В то же время, сумма, которую предусмотрено выделить, в сообщении не обнародовался.

Как сообщал УНИАН, в г. Луцке 10 июня 2012 года по ул. Ривненской, 109, в пятиэтажном жилом доме произошло внезапное разрушение несущих конструкций между первым и вторым подъездами. В результате этой чрезвычайной ситуации 2 человека погибли, один госпитализирован в городскую клиническую больницу Луцка, 54 людям оказана неотложная медицинская и психологическая помощь. Пострадавшие получили травмы и заболевания, которые привели к временной потере их работоспособности. Жители отселены в гостиницу, им оказана материальная помощь за счет средств местных бюджетов (988 тыс. грн).