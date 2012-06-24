В Киеве водитель сбил двух гаишников, пытаясь попасть в запретную зону
Водитель Тойоты сбил двух сотрудников ГАИ, пытаясь попасть в запретную зону возле НСК «Олимпийский».
В Киеве водитель автомобиля Тойота RAV-4 сбил двух сотрудников ГАИ, пытаясь попасть в запрещенную для движения транспорта зону возле НСК «Олимпийский», на котором сегодня должен состояться четвертьфинальный матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии.
Как сообщили УНИАН в столичном управлении ГАИ, инцидент произошел возле въезда в подземный паркинг на улице Кропивницкого, 10.
В ГАИ отметили, что этому предшествовала остановка работниками госавтоинспекции указанного водителя на пересечении улиц Басейной и Эспланадной. Тот пытался въехать в запрещенную для движения зону, сбив пластмассовые фишки и соответствующий знак.
После этого, невзирая на требования сотрудников ГАИ предоставить документы, пропуск и объяснить, с какой целью он въезжает на запрещенную территорию, владелец машины начал убегать и был остановлен лишь у закрытых ворот подземного паркинга, где при открытии сбил двух гаишников, которые перегородили ему путь для движения.
На месте события сейчас работают следственно-оперативные группы.