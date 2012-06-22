Сбербанк до сих пор не определился, как кредитовать Хмельницкую АЭС

Об этом сообщил заместитель председателя правления крупнейшего российского банка Андрей Донских в кулуарах ПМЭФ, пишет РИА «Новости».

"Там достаточно сложная сделка. Мы ведем переговоры с украинской стороной и "Росатомом". На данный момент говорить оптимистично, что сделка находится в финальной стадии, я бы не стал. То есть она обсуждается, она в процессе, но она не выходит днями на подписание", - сказал Донских.

Украина и Россия договорились о сотрудничестве по достройке двух блоков Хмельницкой АЭС на встрече премьер-министров стран в апреле 2010 года. В июне того же года Киев и Москва подписали соответствующее межправительственное соглашение.

Предполагается, что блоки будут сданы в эксплуатацию в 2016-2017 годах. В апреле этого года премьер Украины заявил, что строительство блоков начнется в текущем году. Однако начало строительства затягивалось из-за того, что Украина долгое время не могла согласовать со Сбербанком условия предоставления кредита на проект в размере 4 миллиардов долларов.

"Сумма в 4 миллиарда долларов - это средства, которые вообще необходимы для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Если вести речь о сумме нашего финансирования, то в данный момент параметры сложно обсуждать - сделка пока не готова. Какая будет доля участия Сбербанка, какая будет структура сделки, я не могу прокомментировать, потому что сделка находится в процессе", - сказал зампред Сбербанка.

В конце мая премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству энергетики и угольной промышленности приступить к техническому оформлению соглашения о предоставлении российской стороной кредита на достройку Хмельницкой АЭС. По его словам, Россия уже приняла решение о кредитовании этого проекта.