В Днепре из-за жары начала гибнуть рыба

Как передает корреспондент УНИАН, вице-мэр Кременчуга Владимир Тараторин уже направил телефонограмму в облуправление охраны окружающей среды и руководству Полтавского регионального управления водных ресурсов, в которой указал, что уровень кислорода в воде Днепра из-за жары снизился.

По данным «Водоканала», 19 июня уровень кислорода опустился в Днепре до отметки 4,17 миллиграммов на литр, а 20 июня — 3,24 (при минимальной норме — 6). Просим принять экстренные меры по увеличению пропуска воды с целью обеспечения проточности воды и недопущения гибели рыбы», - сказано в телефонограмме.